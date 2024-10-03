Galatasaray'dan Yunus Akgün için Messi benzetmesi!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 21:14

Güncelleme: 03.10.2024 - 21:14

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda RFS'ye konuk oldu. Galatasaray'ın İngilizce hesabı, karşılaşmada başarılı bir performans ortaya koyan Yunus Akgün ile ilgili Messi benzetmesinde bulundu.

"MİNİ MESSİ"

RFS karşılaşmasının ilk yarısında etkili oyununu bir golle taçlandıran Yunus Akgün için Galatasaray İngilizce hesabından, "Mini Messi" paylaşımında bulunuldu.

Galatasaray EN hesabının paylaşımı şöyle: