Manchester United efsanesi Roy Keane'den Ronaldo'yu kızdıracak sözler

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 11:36

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 11:38

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United efsanelerinden Roy Keane, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan transferi hakkında açıklama yaptı.

Keane, Ronaldo'nun gidişinin Manchester United'ın kendisini iyi hissetmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Roy Keane

Keane, "Bence Ronaldo'nun ayrılması teknik direktöre ve kulübe yardımcı oldu. Açıkçası burada kalıp yedekte otursaydı bundan mutlu olmayacaktı. Kulüpte kesinlikle yeni bir enerji var, yeni teknik direktör sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra iyi bir ivme yakaladı" dedi.

Cristiano Ronaldo

Oyuna alınmadığı Tottenham karşılaşmasının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmesi sonrası bir maçlığına kadro dışı bırakılan Ronaldo, Erik ten Hag'a saygısı olmadığını belirterek, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam." demişti. Bu açıklama sonra ipler kopmuş ve Ronaldo Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olmuştu" diye konuştu.

Cristiano Ronaldo ve Roy Keane 2003/04, 2004/05 ve 2005/06 sezonlarında Manchester United formasını giymişti.