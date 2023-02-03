Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı sonrası Uğur Dündar’dan tepki: Bari Allah’tan korkun be!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:23
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı sonrası Uğur Dündar’dan tepki: Bari Allah’tan korkun be!
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Spor Toto Süper Lig 22. haftasında oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 1-1’lik beraberlikle sona ererken, maça hakem Ali Palabıyık’ın kararları damga vurdu.

Bir golü iptal edilen ve iki pozisyonda penaltı itirazında bulunan Fenerbahçe, karşılaşmanın son dakikasında Miha Zajc’a ceza sahası önünde yapılan harekete faul verilmemesine tepki gösterdi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da tepkisini sosyal medyadan gösterdi.

Uğur Dündar yaptığı paylaşımda, “Kurallara sadakat yok! Adalet duygusu yok! Vicdan yok! Bari Allah’tan korkun be!” ifadelerini kullandı.


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