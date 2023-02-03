Trabzonspor'da Trezeguet, Nwakaeme'yi geçti

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 11:24

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 11:24

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'da takımının ilk golünü atan Trezeguet, takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin geçen sezonun aynı dönemindeki başarısının önüne geçti.

Trabzonspor'un sezon başında Aston Villa'dan 4 milyon avro bonservis bedeliyle Nwakaeme'nin yerine kadrosuna dahil ettiği Mısırlı oyuncu, ligde 22 hafta sonunda 20 maçta 1617 dakika görev yaparak 7 gol kaydetti.

Son 2 lig maçında yedek soyundurulan ancak Fraport TAV Antalyaspor maçıyla tekrar ilk 11'de yer alan Trezeguet, 7 golle Bakasetas'ı da geride bırakarak bu sezon takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Trezeguet

NWAKAEME, AYNI DÖNEMDE 6 GOL KAYDETTİ

Trabzonspor'da geçen sezon şampiyonlukta önemli rol oynayan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ise aynı dönemde 6 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Mısırlı oyuncu, 22 haftalık dönemde Nwakaeme'den 1 gol fazla atarak takımına önemli katkı sağladı.

17 PUANLIK KATKI

Trabzonspor, Trezeguet'in gol attığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan topladı.

Bordo-mavililer, Mısırlı oyuncunun gol kaydettiği maçlarda Hangi Kredi Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yendi. Daha sonra İstanbul'da Beşiktaş, Trabzon'da Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, iç sahada Fenerbahçe'yi 2-0, İstanbulspor'u 4-0, Fraport TAV Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçla mağlup etti.

Nwakaeme

NWAKAEME, GEÇEN SEZON KARİYER REKORU KIRMIŞTI

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da 13 golle Nwakaeme, 15 gol kaydeden Cornelius'tan sonra en golcü oyuncu olmuştu.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, ilk sezonunda ligde 10 kez gol sevinci yaşadı.

Sonraki sezon 11 kez fileleri havalandıran Nijeryalı oyuncu, 2020-2021 sezonunda 7 golde kaldı. Nwakaeme, geçen sezon da 13 golle takımına büyük katkı vererek bordo-mavili takımda en skorer dönemini yaşadı.

Asistleriyle de ön plana çıkan Nwakaeme, 120 lig maçında 41 kez ağları havalandırdı. Geçen sezon sonunda sözleşmesi biten Nijeryalı oyuncuyla yeni sözleşme yapılmadı.