Eski takım arkadaşından Tadic itirafı: 'Teknik direktör farketmedi bile'
Fenerbahçe'nin kaptanlarından Dusan Tadic'in Southampton'dan eski takımı arkadaşı Shane Long, Sırp futbolcu için ilginç bir itirafta bulundu.
Fenerbahçe'nin lider oyuncularından Dusan Tadic, eski takımı Twente'ye attığı golle Sarı-Lacivertliler'e UEFA Avrupa Ligi'nde 1 puanı kazandırdı. Sırp futbolcunun Southampton'dan takım arkadaşı Shane Long, bu beraberliğin ardından Tadic ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Sırp basınından Telegraf'a konuşan Long, ikilinin İngiliz takımının soyunma odasında yaşadığı ilginç diyalogları anlattı.
2014-18 yılları arasında oynadığı Southampton'da yaşadığı sıra dışı olayları aktaran Long, o yıllardan Tadic ile olan bir anısını paylaştı.
Long, "Bir antrenörümüz vardı, kim olduğunu söylemeyeceğim. İki hücum oyuncusunun rakip defans oyuncularını takip etmesini ve sonra ileri gitmesini istiyordu. Bu taktiği işe yaramadı. Daha sonra Dusan Tadic bizi maç öncesi toplayıp, 'Buna bakmayın. 4-3-3 oynuyoruz' diyebildi. Bunu yaptık ve teknik direktör fark etmedi bile. İçinde bu yetenek vardı, futbolu seviyor ve iyi bir antrenör olabilir" dedi.
Tadic'in, İrlandalı Long ile birlikte oynadığı 2014-18 yılları arasında teknik direktörlük görevi Ronald Koeman, Claude Puel, Mauricio Pochettino ve Mark Hughes arasında değişti.
Spor Haberleri
- Galatasaray'da 119. kuruluş yıl dönümü kutlandı
- Cinsel ilişki videoları çıkan hakem ve gözlemciye men
- Eski takım arkadaşından Tadic itirafı
- Gözler Okan Buruk'un Icardi kararında: Kredisi tükeniyor
- Borussia Dortmund, Union Berlin deplasmanında
- Bayer Leverkusen'in konuğu Holstein Kiel
- Inter'in konuğu Torino
- Real Madrid'in konuğu Villarreal!
- Manchester City'nin konuğu Fulham
- Arsenal'in konuğu Southampton
En Çok Okunan Haberler
-
- Başını kesip surlardan aşağı attı, sonra intihar etti
- Çölün ortasında bulundu, içinden servet çıktı!
- Garipoğlu'nun otopsisine giren doktor ve savcı konuştu
- Mezar açıldı, yeni kuşkular oluştu
- Mazhar Alanson'un kızı hayatını kaybetti
- 'Bu alçakları mahkûm ettireceğim'
- Nedim Şener'den canlı yayında mezhepçilik
- Babası, katil Semih Çelik'i anlattı
- 'Genel Başkanımıza namussuzca ithamlar...'
- Araştırma şirketinden 'alternatif' anket!