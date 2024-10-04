Dusan Tadic: 'Farklı olabilirdi'

Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:25

Güncelleme: 04.10.2024 - 00:25

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Twente maçının ardından görüşlerini aktardı.

Tadic, "Öncelikle şunu söyleyebilirim; gerçekten zor bir maçtı. Maçın zor olacağını biliyorduk. Twente gerçekten iyi bir takım, nasıl futbol oynamaları gerektiğini, top kaybından sonra nasıl baskı yapmaları gerektiğini bilen bir takım. Bizlere çok fazla problem yarattılar. İlk yarıda şanslarımız vardı, goller bulabilirdik. O golleri atsaydık durum farklı olabilirdi. İkinci yarı özelinde konuşursak; pas ritmimizi artırınca oyun pozitif anlamda değişti. Atmış olduğumuz golle beraber 1 puanla ayrılıyoruz" dedi.

Sırp yıldız, "Sezonda iyi ve kötü zamanlarımız oldu. Bunun üzerinde çalışıyoruz, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her gün en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elbette hem antrenmanlarda hem maçlarda amacımız çok daha iyi olabilmek. Sezon içerisinde de çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.