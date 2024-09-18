Dusan Tadic takımını sırtlıyor: Fenerbahçe'de 10 numara fark!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de 35 yaşındaki Sırp oyuncu Dusan Tadic'in başarılı performansı dikkat çekti.

Dusan Tadic takımını sırtlıyor: Fenerbahçe'de 10 numara fark!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:48

Fenerbahçe’nin 10 numarası Dusan Tadic, sergilediği futbolla göz doldurmaya devam ediyor.

Sırp futbolcu bu sezon, 9 resmi maçta 7 gole direkt katkı sundu. 35 yaşındaki futbolcu, 3 kez fileleri havalandırdı, 4 defa asist yaptı.

MOURİNHO'NUN DEĞİŞİLMEZLERİNDEN

Tadic, ilerleyen yaşına rağmen Fenerbahçe’nin en önemli isimlerinden bir tanesi olurken teknik direktör Jose Mourinho’nun da değişilmezleri arasına girdi.

Portekizli hoca, tecrübeli oyuncusunu iki kanatta da görevlendiriyor. Ligde 5 maçta 3.6 kez kilit pas veren yıldız futbolcu, ön alanda takımın beyni olmaya devam ediyor.


Etiketler: #Dusan Tadic #fenerbahçe #jose mourinho

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