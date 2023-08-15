Eski teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti
Gaziantep'in ünlü teknik adamı Sakıp Özberk, denizde boğularak hayatını kaybetti.
Gaziantepli teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti.
İskenderun Arsuz'daki yazlığında akşam saatlerinde denize giren Sakıp Özberk boğularak hayatını kaybetti.
TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
SAKIP ÖZBERK KİMDİR?
Sakıp Özberk 1945 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir.
Futbolcu olan Sakıp Özberk, Reyhanlıspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giydi.
Daha sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Özberk, Siirt YSE Spor, Petrolofisi, Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnuspor, Altay SK, Bursaspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor takımlarını yönetti.
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