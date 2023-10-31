Eski Trabzonsporlu attı: Villarreal deplasmanda kazandı!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 07:25

Güncelleme: 31.10.2023 - 07:25

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Villarreal, deplasmanda Granada'ya konuk oldu.

Nuevo Los Carmenes'te oynanan karşılaşmayı Villarreal 3-2 kazandı ve 4 maçlık aranın ardından üç puanla tanıştı.

Alexander Sörloth (sağda)

SÖRLOTH GALİBİYETİ GETİRDİ

Maçta atılan 5 gol de ilk yarıda kaydedilirken Villarreal'e galibiyeti getiren goller 18 ve 23. dakikada penaltıdan olmak üzere Gerard Moreno ve 28. dakikada Sörloth'tan geldi. Granada'nın 29. dakikada Ricard Sanchez ve 34. dakikada Uzuni ile bulduğu goller ise teselliden öteye gidemedi.

Bu sonuçla Villarreal 4 maç sonra galibiyete uzanırken 12 puana yükseldi. Granada ise 6 puanda kaldı ve galibiyet hasretini sürdürdü.