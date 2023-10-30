Trabzonspor maçına rekor kırmak için çıkacak: Fenerbahçe, 31 yıllık rekoru egale etti!

Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:08

Güncelleme: 30.10.2023 - 11:08

İsmail Kartal yönetiminde 2023-24 sezonunda Süper Lig'e 10'da 10 yaparak Rekor kıran Fenerbahçe, averaj rekorunu da egale etti.

Süper Lig'de 10 hafta sonunda topladığı 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, en iyi sezon başlangıcı rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE AVERAJ REKORUNU EGALE ETTİ

NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe en iyi sezon başlangıcının yanı sıra averajda da rekorun eşiğinde. Sarı-Lacivertliler 10 hafta sonunda 29 gol atıp sadece 5 gol yerken +24 averajla Kocaelispor'un 31 yıllık rekorunu egale etti.

KOCAELİSPOR'UN HARİKA SEZON BAŞLANGICI VE REKORU

Kocaelispor 1992-93 sezonunun 10. haftası sonunda 31 gol atıp 7 gol yiyerek +24 averajla söz konusu periyotta rekor kırmıştı.

Kocaelispor aynı sezonun 11. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup edip averajını 25'e çıkarmıştı.

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'U AĞIRLAYACAK

Fenerbahçe 2023-24 sezonunun 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.