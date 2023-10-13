Eski Trabzonsporlu futbolcuya tutuklama kararı!
Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un formasını giymiş olan Daniel Sturridge hakkında Los Angeles mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarıldı.
Bir dönem Liverpool ve Trabzonspor'da forma giyen İngiliz eski futbolcu Daniel Sturridge için Los Angeles mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarıldı.
Daily Mail'in haberine göre emrin çıkarılma nedeni 2019 yılına dayanıyor. O dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve köpeği kaybolan Daniel Sturridge, köpeğini bulana 30 bin dolar ödül verileceğini açıkladı. Ancak köpeği bulunmasına rağmen Sturridge, ödemeyi yapmadı.
Sturridge'in köpeğini bulan Foster Washinghton kart bilgilerini eski milli futbolcuya vermesine rağmen ödemeyi alamayınca Los Angeles mahkemesine başvurdu. Mahkemeye çıkmayan Sturridge için tutuklama emri çıkartıldı ve 30 Kasım için yeni duruşma ayarlandı.
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