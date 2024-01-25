Eski Trabzonsporlu Nenad Bjelica'dan Leroy Sane'ye tokat: Hırvat hocadan açıklama!
Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 13. hafta erteleme maçında kendi sahasında ağırladığı Union Berlin'i 1-0 mağlup etti. Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Alman futbolcu Leroy Sane'ye tokat attığı için kırmızı kart gördü.
Bundesliga da 13. haftanın erteleme karşılaşmasında Bayern Münih evinde konuk ettiği Union Berlin'i 1-0 mağlup etti.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 46. dakikada Raphael Guerreiro kaydetti.
Union Berlin'de teknik direktör Nenad Bjelica, Bayern Münihli Leroy Sane'ye 75. dakikada tokat attı ve kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bayern Münih bu galibiyetle puanını 44'e çıkarırken, Union Berlin ise 14 puanda kaldı.
Bayern Münih bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Augsburg ile karşılaşırken, Union Berlin evinde Darmstadt'ı ağırlayacak.
"BİR HATA YAPTIM"
Pozisyona ilgili açıklamada bulunan Nenad Bjelica şu ifadeleri kullandı:
"Topu Leroy Sane'ye vermeye çalıştım ve o sırada beni itti. Sonrasında bir hata yaptım."
Eski Trabzonsporlu Nenad Bjelica, Alman yıldız Leroy Sane’ye tokat attı!pic.twitter.com/bCUhcTWa7K— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) January 25, 2024
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