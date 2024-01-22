Trabzonspor'dan ayrılmıştı: Yeni takımı belli oldu!

Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrılan Jens Stryger Larsen'in yeni takımı belli oldu.

AA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 19:28
Trabzonspor'dan ayrılmıştı: Yeni takımı belli oldu!
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Trabzonspor'dan ayrılan Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen, İsveç'in Malmö takımına transfer oldu.

Malmö Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Trabzonspor formasıyla son iki sezonda tüm kulvarlarda 62 maça çıkan Larsen, 3 gol attı.

Danimarkalı futbolcu yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.


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