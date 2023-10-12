Eski Trabzonsporludan dikkat çeken Nenad Bjelica paylaşımı!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 13:00

Güncelleme: 12.10.2023 - 13:00

Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yolların ayrılmasının ardından ilk tepki Dorukhan Toköz'den geldi.

Hırvat teknik direktörün göreve gelmesinin ardından Trabzonspor'dan ayrılan ve Adana Demirspor'a transfer olan Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

DORUKHAN TOKÖZ'DEN GÜLÜCÜK EMOJİSİ

Bordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra "Yaşadıklarımı anlatsam eminim bana bir insan bile kızmazdı. Beşiktaş'tan ayrılırken keza Trabzonspor'dan ayrılırken de. Kimseden korkmam ve çekinmen. Her zaman kendi doğrumu yaparım. Ben biliyorum buna yanımdaki insanlar da şahittir. Doğru olanları yaptım her zaman. Sonuçlar böyle şeyler getirdi. Bugün buradayım. Halimden de çok memnumun" diyen Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından Bjelica'nın vedası sonrası gülücük emojisi paylaştı.

Dorukhan Toköz'ün paylaşımı şu şekilde: