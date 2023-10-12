Son Dakika: Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen sona erdi
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Trabzonspor'da Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı.
Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar resmen ayrıldı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz ile teknik direktörümüz Nenad Bjelica arasındaki 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
1.6 MİLYON EURO ÖDENECEK
Trabzonspor, yapılan anlaşma gereğince Hırvat teknik direktöre sözleşme feshinin karşılığında 1.6 milyon Euro ödeme gerçekleştirecek.
1.5 PUAN ORTALAMASI
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre teknik direktörlük koltuğu için arayışa girmişti. Uzun uğraşlar sonucunda listede anlaşma sağlanan isim ise 18 Nisan 2023 tarihinde Nenad Bjelica olmuştu. Bjelica, Bordo-Mavili takımın başında çıktığı 16 resmi maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet elde ederken, bu maçlarda 1.5 puan ortalaması yakaladı.
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