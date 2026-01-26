Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eski Trabzonsporludan Victor Osimhen itirafı: 'Oradan ayrıl dedim'

26.01.2026 17:30:00
Bir dönem Süper Lig ekibi Trabzonspor'da da forma giyen 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi, Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.

Onazi, Nijeryalı yıldızla Napoli ile 2023 yılında şampiyon olduktan sonra evinde yaptığı görüşmeyi anlattı.

"NAPOLİ'DEN AYRIL"

Victor Osimhen'in kariyeriyle ilgili konuşan ve söz konusu dönemde yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlatan Onazi, "Victor ile İtalya şampiyonluğunu, Serie A'nın en iyi oyuncusu ödülünü ve diğer ödülleri aldığında evimde görüştük. Ona, 'Napoli'de en yüksek başarıya ulaştın. Senin sayende şampiyon oldular. Napoli'den ayrıl' dedim" diye konuştu.

Bu sözlerine açıklık getiren Onazi, "'Eğer gelecek sezon işler iyi gitmezse, sanki kulüp için hiçbir şey kazanmamışsın gibi davranacaklar' dedim. Futbol böyledir, taraftarlar iyi işlerini çabucak unutur" sözlerini sarf etti.

59 MAÇTA 58 GOLE KATKI

Napoli ile sorun yaşayan Victor Osimhen, 2024 yazında transferin son gününde Galatasaray'a kiralık olarak imza attı. Galatasaray, 2025 yazında ise Nijeryalı yıldızın bonservisini aldı.

Galatasaray forması altında 59 maça çıkan Osimhen, 50 gol attı ve 8 asist yaptı.

