Eski yıldız futbolcudan flaş Victor Osimhen iddiası: 'Bu numaraları biliyorum'

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi mesaisi öncesi Victor Osimhen'in sakatlığı gündem oldu.

Nijeryalı yıldız, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda karşısında oyuna devam edememişti ve yapılan MR sonrası durumu netleşti. Osimhen'in cumartesi günü Eyüpspor karşısında forma giyemeyeceği, Frankfurt deplasmanında ise oynaması bekleniyor.

Yaşananların ardından eski Kayserisporlu Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, Osimhen ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Gyan, Osimhen'in sakatlığının Şampiyonlar Ligi maçına sağlıklı şekilde yetişmesi için planlanmış olabileceğini iddia etti.

"BU NUMARALARI BİLİYORUM"

Gyan, "Bu numaraları biliyorum. Biri ona, 'Bak, sana çok para harcadık. Şampiyonlar Ligi geliyor. Milli maç arası için Afrika'ya gitmen hoşumuza gitmiyor ama orada biraz oyna, yerde yat ve ciddiymiş gibi davran, ertesi gün Türkiye'de olursun' demiş" ifadelerini kullandı.

"EURO, NAIRA'DAN DAHA ÖNEMLİ"

Ganalı eski futbolcu ayrıca, "İnanın bana, onu Türkiye Süper Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde dinç bir şekilde koşarken göreceksiniz. Orada ne kadar tekme atarlarsa atsınlar, yerde yatmayacak. Doktorlar da işin içinde. Euro, Naira'dan daha önemli" yorumunu yaptı.