Eski yöneticileri aradılar iddiası... Fenerbahçeli yetkililerden yanıt!

24.09.2025 19:22:00
Fenerbahçeli yetkililerin, Ederson, Marco Asensio ve Jhon Duran'ın maaşlarıyla ilgili eski yöneticileri aradığı yönündeki iddiaları yalanladığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den 3 futbolcusu için yalanlama geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçeli yetkililer, Ederson, Marco Asensio ve Jhon Duran'ın maaşlarıyla ilgili eski yöneticileri aradığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

ÖDEME PLANLAMASI İDDİASI

Fenerbahçeli futbol profesyonelleri, Duran, Asensio ve Ederson başta olmak üzere yabancı oyuncuların, seçim sonrasında kontratları ve ödeme planlamasıyla ilgili kendilerine ulaştığına dair çıkan haberlerin tamamını yalanladı.

Fenerbahçe'de yapılan seçimin ardından Jhon Duran, Asensio ve Ederson'ın sözleşmeleriyle ilgili eski yöneticileri aradığı iddia edilmişti.

