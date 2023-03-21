Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca'dan iddialara sert yanıt

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 18:26

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 18:26

Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, eski teknik direktör Emre Özbayer’in yaptığı alacak iddialarına karşı açıklamalarda bulundu.

Eskişehirspor’un eski teknik direktörü Emre Özbayer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kulüpteki görevindeyken maaşının tamamını alamadığını ve içeride alacaklarının bulunduğunu iddia etti. Başkan Erkan Koca yaptığı açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğunu, alacaklarının teslim edilmek üzere senet aracılığıyla imzalandığını ve Eskişehirspor’un Özbayer’in bağışlayacağı paraya ihtiyacı olmadığını söyledi.

Erkan Koca

"BAĞIŞLADIĞI PARAYA ESKİŞEHİRSPOR'UN İHTİYACI YOK"

Erkan Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Transfer açma sürecinde kendisinden bir oyuncu raporu istendiğinde, kendisi küçük bir kareli kâğıda yazdığı okunması güç bir rapor sunmuştur. Devamında kendisinin seçtiği futbolcuların ekseriyetinin bonservisli futbolcular olmasından kaynaklı anlaşmazlık yaşanmıştır. Bazı “çalışmalarda yer almak” uğruna kritik Şile maçı öncesi antrenmana çıkmamış, transfer sürecinde komitemiz ile sürekli sorunlu tavırlar sergileyerek çalışma ortamını bozmuştur. Yine transferin açılma sürecinde kulüp başkanı olan şahsım ve imza yetkilisi başkan vekilimiz ile İstanbul’da olmamıza rağmen ısrarla prim için başkanlık makamını rahatsız etmiş, kendisine primin şehre dönüldüğünde ödeneceği belirtmemize rağmen, muhasebe müdürümüzün odasına oturarak yine çalışma ortamını bozmuştur. Eskişehir’e anlaşmak üzere getirilen futbolculardan birine “Para için geldiysen yanlış kulübe geldin.” şeklinde konuşması bardağı taşıran son damla olmuştur. Mevcut yönetim döneminde prim dâhil tüm alacakları ödenmiş olup alacaklarının tamamının önceki döneme ait olmasına rağmen kendisine emeklerinin karşılığı olarak şahsi senedim verilmiştir. Senetle ilgili kulüp muhasebe müdürümüz Özbayer ile devamlı iletişim halinde olmuştur. Senet tarihi geçmiş ancak senet işleme alınmamıştır. Senedin “karşılıksız” çıkması için işleme alınması gerekir. Senet hiçbir şekilde resmi protesto edilmemiştir. Takımımızın ivme kazandığı ve sürecin daha iyi gittiği bu zamanlarda, camiamız umudunu yeniden tazelemişken camianın gardını düşürmeye çabalayan bir şahsın bağışladığı paraya Eskişehirspor’un ihtiyacı yoktur"