TFF'den Michael Rechner'e teşekkür

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 19:43

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 19:43

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nda 1,5 yıldır kaleci antrenörü olarak görev yapan Michael Rechner'in görevine devam edemeyeceğini açıkladı. Kariyerine Almanya'nın Bayern Münih kulübünde devam edecek olan Rechner'e teşekkür edildi. Rechner'in A Milli Futbol Takımı'ndaki görevini Emrah Karakovan üstlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın teknik heyetinde yaklaşık 1,5 yıldır kaleci antrenörü olarak çalışmakta olan Michael Rechner'in Almanya'nın Bayern Münih kulübünde kısa süre önce başladığı yeni görevi nedeniyle, bundan böyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki mesaisine devam edemeyeceğini üzülerek belirtmek isteriz. A Millî Takımımız için yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı Rechner'e içtenlikle teşekkür eder, kariyerindeki başarılarının devamını dileriz. Rechner'in görevini, mart ayı kampından başlayarak kendisiyle daha önce de A Millî Takım'da çalışmış olan Emrah Karakovan üstlenecektir" ifadelerine yer verildi.