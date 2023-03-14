TFF, 3 Süper Lig kulübünü PFDK'ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

AA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 21:18
TFF, 3 Süper Lig kulübünü PFDK'ye sevk etti
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PFDK'ye sevk edilen kulüpler futbolcular açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlardaki çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.

Ligin 25. haftasında yapılan müsabakalarda kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda ile Medipol Başakşehirli oyuncu Adnan Januzaj'ın kural dışı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

1. LİG'DEN 4 KULÜP SEVK EDİLDİ

TFF 1. Lig'den Bodrumspor, Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK ve Eyüpspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği ifade edildi.

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.


TFF PFDK süper lig

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