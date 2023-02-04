Eskişehirspor'dan 48 saatte 12 transfer

TFF 3. Lig ekibi Eskişehirspor, transfer yasağının açılmasıyla 48 saatte 12 futbolcuya imza attırdı.

İHA
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:07
Eskişehirspor'dan 48 saatte 12 transfer
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Eskişehirspor, 7 dönemdir devam eden transfer yasağını kaldırınca 48 saatte 12 transfer gerçekleştirdi.

Trabzonspor’a olan borcundan dolayı TFF 3. Lig’e kadar düşen Kırmızı Şimşekler için Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde hareketli günler yaşanıyor. Eskişehirspor'a resmi olarak katılan futbolcuların isimleri ise Furkan Korkut, Mehmet Taşçı, Ömer İnan, İsmet Kavuştu, Mustafa Çağlayan, Berke Kılıç, Tufan Kelleci, Hamza Ok, Serdar Dursun, Barış Memiş, İsmail Haktan Odabaşı ve Ayberk Altan olarak aktarıldı.

Eskişehirspor taraftarları, yaşanılan bu hareketli sürece sosyal medya hesaplarından da destek olarak 8 Şubat Çarşamba günü bitecek olan 3. Lig ara transfer dönemi tarihi öncesinde tüm kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. 


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