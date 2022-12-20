Eskişehirspor’da olağanüstü seçimli genel kurul kararı
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Eskişehirspor yönetimi, 6 Ocak’ta olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına karar verildiğini açıkladı.
TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup ekiplerinden Eskişehirspor'da yönetim olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Derneğimizin aşağıda gündem maddeleri bulunan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısının, 06.01.2023 Cuma günü saat 16:00’da Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapılmasına; ilk toplantıda yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 13.01.2023 Cuma günü aynı adreste ve aynı saatte aşağıda verilen gündem maddeleri ile yasal çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir” denildi.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) December 20, 2022
https://t.co/gxjgqDHck1 pic.twitter.com/jkYIMmBiYc
TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta yer alan Eskişehirspor, oynadığı 17 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgiyle 10 puan toplayarak son sırada yer alıyor.
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