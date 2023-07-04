Eskişehirspor'dan kadroya 2 takviye

Yayınlanma: 04.07.2023 - 15:36

Güncelleme: 04.07.2023 - 15:40

Eskişehirspor, forvet oyuncusu Ercan Kuruçay ve kaleci İhsan Turgut Kirveli’yi kadrosuna dahil etti.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Eskişehirspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-kırmızılılar, bu çerçevede amatör ligde birçok şampiyonluk ve gol krallığı sevinci yaşayan, son olarak Karabük İdman Yurdu’nda forma giyen tecrübeli forvet Ercan Kuruçay’a ve Tire 2021 FK’nin file bekçisi İhsan Turgut Kirveli’ye resmi sözleşme imzalattı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde iki oyuncu için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Erkan Koca, eski başkanlarından Nebi Hatipoğlu, kulübün eski yöneticisi Fatih Baturaygil ve futbolcular katıldı.

“YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZÜ AÇIKLAYACAĞIZ”

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Erkan Koca, yeni transferlerin takım için hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah bu hafta yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. 2-3 isimle görüşmelerimiz devam ediyor. Transfer çalışmalarımız devam edecek. Bölgesel Amatör Lig'in en iyi oyuncularını Eskişehirspor’a kazandıracağız. Yeni sezonu ağustos ayının başında açmayı planlıyoruz. Sponsorluk için de görüşmelerimiz devam ediyor. Yakın zamanda kamuoyuna açıklayacağız” diye konuştu.

“ESKİŞEHİRSPOR A.Ş.’Yİ KURACAĞIZ”

“Eskişehirspor, Eskişehir’in en büyük markası” diyen Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor’un şirketleşeceğini dile getirerek, “Yönetime iki tane iyi futbolcu alalım dedim. Bu ligin gol kralı ve iyi bir kaleci olmasını istedik. İki transferin masraflarını karşılama konusunda yönetimle mutabık kaldık. İnşallah önümüz açık. Başkanlık dönemimde rahmetli Kemal Unakıtan çok destek vermişti. Bize sponsorluklar bulmuştu. Amatörden çıkacağız inşallah profesyonel liglere gideceğiz. Süper lig yolunda önümüz açık. Eskişehirspor ile ilgili projelerimiz devam ediyor. İnşallah Eskişehirspor A.Ş’yi kuracağız. İmar düzenlenmesiyle birlikte kulüp borçlardan kurtulacak. Herkesin destek vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ercan Kuruçay

“İNŞALLAH BU SEZON İYİ İŞLER YAPACAĞIZ”

Büyük bir camiaya geldiğini ifade eden tecrübeli golcü oyuncu Ercan Kuruçay, “Bu tür büyük camianın parçası olduğum için mutluyum. İnşallah Eskişehirspor’u hak ettiği profesyonel liglere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük Eskişehirspor taraftarı iyi zamanda ve kötü zamanda yanımızda olsunlar. İnşallah bu sezon iyi işler yapacağız. O gücü de sahibiz. Küllerinden doğan bir Eskişehirspor camiası var. Taraftarlarımıza sezon sonunda kupa sözü veriyoruz” dedi.

İhsan Turgut Kirveli

“ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN BURADAYIZ”

28 yaşındaki file bekçisi İhsan Turgut Kirveli ise imza töreninde, çok büyük bir camiaya geldiğimin farkında olduğunu belirterek, "İnşallah Eskişehirspor’u eskisi gibi Süper Lig’de göreceğiz. Onun için de elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız. Büyük bir taraftar grubumuz var. Onlara şampiyonluk sözü veriyoruz. Son maça kadar bizi desteklemelerini bekliyoruz. İnşallah sezon sonu çok güzel olacak” diye konuştu.

İki oyuncu resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından Eskişehirspor’un özel koleksiyon formasını giyerek gazetecilere poz verdi.