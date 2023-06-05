Eskişehirspor küme düşmenin kaldırılmasını istiyor

Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, küme düşmenin kaldırılmasını beklediklerini kaydederek, “Eskişehirspor tarihinde ilk defa amatör kümeye düştü. Bu üzüntüyü yaşattığımız için taraftarımızdan özür diliyorum. Türkiye’de deprem sonrası oluşan durum nedeniyle bir haksızlık oluştu" dedi.

İHA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 17:37
Eskişehirspor küme düşmenin kaldırılmasını istiyor
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Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Koca, yaptığı açıklamada, "Bizim grubumuzdan 3 takım küme düştü, yan gruptan 2 takım, diğer gruptan 1 takım küme düşürüldü. Biz bunun haksızlık olduğunu dile getirdik. Lig bitince mücadelemizi masada sürdürmeye devam ettik. Küme düşen takımın başkanları ile bir dilekçe hazırlayıp TFF’ye sunduk. Süper Lig, kulüpler birliği ile görüştük ve gündeme getirmelerini sağladık. Bu hafta kararın açıklanacağını düşünüyorum. Küme düşmenin kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

"İYİ DE ÜCRET VERİYORLAR"

Eskişehirspor’un daha güçlü kulüp olması için sistem değişikliği yaparak kalıcı gelirlerin sayısını artıracaklarının altını çizen Erken Koca, “Tesislerimizde yapımı süren tesisin yanına 2 halı saha yapılacak. Burasını 10 yıllığına kiralamak isteyenler var. İyi de ücret veriyorlar. Ancak biz artık kalıcı gelirlere yönelmek istiyoruz. Sıcak para hemen harcanabiliyor. Günü kurtarmak yerine geleceği kurtaracağız” dedi.


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