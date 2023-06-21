Eskişehirspor'dan sponsorluk açıklaması!
Gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek Eskişehirspor, uzun yıllardan kulübe sponsor olan Eti Şirketler Grubu'nun anlaşma yapmayı düşünmediğini duyurdu.
TFF 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşen Eskişehirspor'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Kırmızı-siyahlı kulüp, uzun yıllardır kulübe sponsorluk yapan ETİ firmasının gelecek sezondan itibaren anlaşma yapmayacaklarını açıkladı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yıllardır forma sponsorumuz olan Eti Şirketler Grubu'nun Temsilcisi ve Avukatı Barış Sütken ile görüşmelerimiz sonucunda, ETİ Şirketler Grubu'nun kulübümüzün Bölgesel Amatör Lig’e düşmesinden dolayı bu sene kulübümüzle sponsorluk anlaşması yapmayı düşünmediklerini tarafımıza bildirilmiştir. Kendilerine bugüne kadar vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Yıllardır forma sponsorumuz olan @Eti Şirketler Grubu'nun Temsilcisi ve Avukatı Barış Sütken ile görüşmelerimiz sonucunda, ETİ Şirketler Grubu'nun kulübümüzün Bölgesel Amatör Lig’e düşmesinden dolayı bu sene kulübümüzle sponsorluk anlaşması yapmayı düşünmediklerini tarafımıza… pic.twitter.com/00Hwe6pIOW— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) June 20, 2023
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