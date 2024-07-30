Eskrimde altın madalyaların sahibi belli oldu

Eskrimde kadınlar kılıçta Fransız Apithy-Brunet, erkekler flörede Hong Konglu Cheung altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:08
Eskrimde altın madalyaların sahibi belli oldu
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan eskrim müsabakalarında kadınlar kılıç ile erkekler flörede madalyalar sahibini buldu.

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Fransız Manon Apithy-Brunet, finalde vatandaşı Sara Balzer'i 15-12 yenerek altın madalya kazandı.

Güney Koreli Sebin Choi'yi 15-14 yenen Ukraynalı Olga Kharlan da bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler flöre finalinde de Hong Konglu Ka Long Cheung, finalde İtalyan Filippo Macchi'yi 15-14 yenerek altın madalyaya ulaştı.

Bronz madalyayı ise Japon Kazuki Iımura'yı 15-12 mağlup eden ABD'li Nick Itkin aldı.


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