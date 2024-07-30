Eskrimde altın madalyaların sahibi belli oldu
Eskrimde kadınlar kılıçta Fransız Apithy-Brunet, erkekler flörede Hong Konglu Cheung altın madalya kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan eskrim müsabakalarında kadınlar kılıç ile erkekler flörede madalyalar sahibini buldu.
Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Fransız Manon Apithy-Brunet, finalde vatandaşı Sara Balzer'i 15-12 yenerek altın madalya kazandı.
Güney Koreli Sebin Choi'yi 15-14 yenen Ukraynalı Olga Kharlan da bronz madalyanın sahibi oldu.
Erkekler flöre finalinde de Hong Konglu Ka Long Cheung, finalde İtalyan Filippo Macchi'yi 15-14 yenerek altın madalyaya ulaştı.
Bronz madalyayı ise Japon Kazuki Iımura'yı 15-12 mağlup eden ABD'li Nick Itkin aldı.
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