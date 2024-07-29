Hollanda karşısında tarihi performans: Melissa Vargas, Olimpiyat tarihine geçti!
Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas, 3-2 kazanılan Hollanda maçında tarihe geçti. Vargas, Olimpiyat tarihinde tek maçta 30 sayı barajını geçen 12. oyuncu oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.
Nefesleri kesen maçta Filenin Sultanları 2-0 geri düşse de müsabakayı 3-2 kazanmasını bildi.
Heyecan dolu maça Melissa Vargas damga vurdu.
Melissa Vargas attığı 30 sayıyla Hollanda galibiyetinin mimarı oldu.
12. OYUNCU OLDU
Milli oyuncu attığı 30 sayıyla, Olimpiyatlar tarihinde bir maçta 30 sayı barajını geçen 12. oyuncu oldu.
Melissa Vargas'ın yanı sıra Eda Erdem ve Hande Baladın da 12'şer sayıyla oynadı.
Ebrar Karakurt ise 10 sayı kaydetti.
Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında 1 Ağustos TSİ 10:00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
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