Espanyol maçına 11'de başlamıştı: Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Alaves'i konuk edecek Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, ilk 11'ini şekillendirmeye başladığı iddia edildi.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Espanyol'u 4-1 yendikleri karşılaşmada ilk 11'de şans verdiği Arda Güler'i bu akşam oynanacak Alaves maçında kulübeye çekmeye hazırlanıyor.
ARDA GÜLER ERİNE RODRYGO
AS'ta yer alan habere göre; Ancelotti, Espanyol maçında ilk 11'de başlatarak sağ açıkta görev verdiği Arda Güler'in yerine Rodrygo'yu çekecek. Yeniden ilk 11'e dönecek olan Vinicius Jr. da sol açıkta olacak. İtalyan hocanın ileri uçta ise Mbappe ya da Endrick'e şans vermesi bekleniyor.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 247 dakika süre bulan 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.
Etiketler: #arda güler #carlo ancelotti #real madrid
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