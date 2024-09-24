Espanyol maçına 11'de başlamıştı: Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Alaves'i konuk edecek Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, ilk 11'ini şekillendirmeye başladığı iddia edildi.

Espanyol maçına 11'de başlamıştı: Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:04

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Espanyol'u 4-1 yendikleri karşılaşmada ilk 11'de şans verdiği Arda Güler'i bu akşam oynanacak Alaves maçında kulübeye çekmeye hazırlanıyor.

ARDA GÜLER ERİNE RODRYGO

AS'ta yer alan habere göre; Ancelotti, Espanyol maçında ilk 11'de başlatarak sağ açıkta görev verdiği Arda Güler'in yerine Rodrygo'yu çekecek. Yeniden ilk 11'e dönecek olan Vinicius Jr. da sol açıkta olacak. İtalyan hocanın ileri uçta ise Mbappe ya da Endrick'e şans vermesi bekleniyor.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 247 dakika süre bulan 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.


Etiketler: #arda güler #carlo ancelotti #real madrid

İlgili Haberler

Arda Güler ve sevgilisi Duru Yaman ilk kez görüntülendi: Belgesel galasında objektiflere poz verdi...

Arda Güler ve sevgilisi Duru Yaman ilk kez görüntülendi: Belgesel galasında objektiflere poz verdi...
Arda Güler oynadı, Real Madrid farklı kazandı!

Arda Güler oynadı, Real Madrid farklı kazandı!
İspanyol gazeteciden Arda Güler iddiası: 'Bu bir hata olur'

İspanyol gazeteciden Arda Güler iddiası: 'Bu bir hata olur'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler