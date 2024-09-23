İspanyol gazeteciden Arda Güler iddiası: 'Bu bir hata olur'

Yayınlanma: 23.09.2024 - 19:18

Güncelleme: 23.09.2024 - 19:18

İspanyol basınından AS muhabiri Alberto Perez Sierra, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"ARDA'YA KARŞI SABIRLI"

Arda Güler'in Real Madrid'de az forma şansı bulmasını değerlendiren Sierra, "Ancelotti yeni bir Toni Kroos, yani bir saha içi yöneticisi bulmaya çalışıyor. Bence Carlo, Arda Güler'e karşı sabırlı. Arda Güler'in bu takımdaki rolünü bulması gerekiyor. Real Madrid'de genç bir oyuncu olduğunuzda sabır çok önemlidir. Dönüşümlü olarak maçlara ilk 11'de ya da yedek kulübesinde başlayabilir. Bu kulüpte sabır çok önemli" açıklamalarında bulundu.

"GERÇEK POTANSİYELİ GÖRDÜLER"

Real Madrid taraftarlarının Arda Güler'e aşık olduğunu belirten İspanyol gazeteci, "EURO 2024 sayesinde Arda Güler'in gerçek seviyesini ve sahip olduğu potansiyeli gördüler. Arda Güler büyük bir potansiyel ve geleceğin yıldızı olarak görülüyor ama önce Modric gibi altın neslin son oyuncularının veda etmesi gerekiyor. Real Madrid'in dinamiklerini ve Real Madrid'de yıldız olmanın baskısını anlamak için harika bir zaman geçiriyor" dedi.

"AYRILACAĞINI SANMIYORUM"

Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılma ihtimalini de değerlendiren Alberto Perez Sierra, "Ayrılacağını sanmıyorum. Eğer ayrılırsa bu bir hata olur. Real Madrid'den ayrılan ve pişman olan birçok oyuncuya sorabilir. Arda Güler büyük bir Real Madrid oyuncusu olabilecek seviyeye ve potansiyele sahip. Dediğim gibi; sabırlı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.