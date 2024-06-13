Espanyol - Sporting Gijon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Espanyol, İspanyol 2. Futbol Ligi (La Liga 2) play-off turu yarı final ikinci maçında kendi sahasında Sporting Gijon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga 2'de play-off heyecanı sürüyor.
Manolo González yönetimindeki Espanyol, kendi sahasında Miguel Ángel Ramírez'in ekibi Sporting Gijon ile karşı karşıya gelecek.
ESPANYOL - SPORTİNG GİJON MAÇI SAAT KAÇTA?
Stage Front Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ESPANYOL - SPORTİNG GİJON MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Álvaro Moreno Aragón'un yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Sporting Gijon'un sahasında oynanan ilk maçı Espanyol 1-0'lık skorla kazanmıştı.
Turu geçen ekip finalde Real Oviedo'nun rakibi olacak.
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