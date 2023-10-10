Eşref Hamamcıoğlu'ndan Galatasaray'daki 'forma' krizine tepki!
Eşref Hamamcıoğlu, forma sponsorluğu nedeniyle Galatasaray Kulübü'nde çıkan krizi eleştirdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Hamamcıoğlu, ihtiyaç duyulması halinde göreve hazır olduğunu belirtti.
Galatasaray'da yaşanan 'forma' krizine Eşref Hamamcıoğlu tepki gösterdi.
Hamamcıoğlu, Galatasaray Mağazacılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özgörkey'in istifasını GS Store resmi hesabından yapmasını eleştirdi.
"DESTEK VERMEYE HAZIRIM"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrıda bulunan Hamamcıoğlu, ihtiyaç duyulması halinde göreve hazır olduğunu belirtti.
Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"Bugün ortaya çıkan gerçek şudur ki,
Galatasaray'a Güven Ekibi'nin kurumsal projesi olan "Kolombus Projesi" ile ilgili seçimlerden bu yana 1.5 yıldan daha uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, Mağazacılık AŞ somut bir adım atmamış ve bu proje havada kalmıştır.
"Seçilmiş" ile "atanmış" arasındaki çekişmenin Galatasaray'a hiçbir şey kazandırmayacağına ve kurumsal sosyal medya hesaplarımızın kişisel PR için kullanılmaması gerektiğine inandığımı belirtmek isterim. Bununla birlikte, ihtiyaç duyulması halinde ekibimizin hazırladığı bu projenin tamamlanabilmesi için Sn Başkan ve yönetimine her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isterim. Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin takımıdır."
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