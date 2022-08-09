Ettifaq FC ile Welinton anlaşma sağladı

09 Ağustos 2022 Salı, 13:58

Beşiktaş’ın Brezilyalı stoperi Welinton, Suudi Arabistan’a transfer olmaya hazırlanıyor.

NTV Spor'un haberine göre 33 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi İttifaq FC'nin yıllık 1,5 milyon Euro ücreti içeren 2 yıllık teklifini kabul etti.

Siyah-beyazlı kulübe gitme isteğini ileten Welinton, yönetim kurulunun kararını bekliyor. Brezilyalı oyuncu transferine izin verilmesi halinde geçen sezondan alacağı 200 bin Euro’yu da talep etmeyecek.

Kulüplerin anlaşması durumunda Suudi Arabistan’a gidecek olan Welinton, İttifaq FC ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.