Ettifaq FC ile Welinton anlaşma sağladı
Suudi Arabistan’ın Ettifaq takımı, Welinton ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulübün kabul etmesi halinde transfer tamamlanacak.
Beşiktaş’ın Brezilyalı stoperi Welinton, Suudi Arabistan’a transfer olmaya hazırlanıyor.
NTV Spor'un haberine göre 33 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi İttifaq FC'nin yıllık 1,5 milyon Euro ücreti içeren 2 yıllık teklifini kabul etti.
Siyah-beyazlı kulübe gitme isteğini ileten Welinton, yönetim kurulunun kararını bekliyor. Brezilyalı oyuncu transferine izin verilmesi halinde geçen sezondan alacağı 200 bin Euro’yu da talep etmeyecek.
Kulüplerin anlaşması durumunda Suudi Arabistan’a gidecek olan Welinton, İttifaq FC ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Video Haberler
- Düzce’de sağanak yağış
- Bu kadın kadın bir kahraman
- Kremlin'den açıklama geldi: Konuşacaklar mı?
- Şiddetli yağışlar sürüyor: Acil güvenlik uyarısı yapıldı
- 16 yaşındaki Beyza'yı katleden Selim Tekin öldü
- Kılıçdaroğlu, 'ayçiçek alım fiyatı' önerisini açıkladı
- Akbelen Ormanı'nda üçüncü kez keşif yapıldı
- Börek almaya geldi: SMA hastasının kumbarasını çaldı
- Boş araziyi 500 ağaçlı meyve bahçesine çevirdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cemevi: 'Bilgimiz dışında'
- 12 bin isim var...
- Yedi aydır korunuyorlar
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- 'İslamcı için din siyasettir'
- Yandaş Ersoy ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi
- Motorine indirim geliyor
- Ünlü ekonomistten kritik dolar kuru tahmini