Miha Zajc'ın Trabzonspor ile görüştüğü iddia edildi

09 Ağustos 2022 Salı, 13:40

Marek Hamsik'in sakatlanması, Berat Albayrak'ın Suudi Arabistan'a satılmasının ardından orta saha arayışlarına hız veren Trabzonspor için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre; orta sahada Marek Hamsik’e alternatif olacak bir isim arayan Abdullah Avcı’nın gözü Miha Zajc’ta. Haberde Zajc'ın, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın çok beğendiği isimlerden birisi olduğuna yer verildi.

"ERTUĞRUL DOĞAN, ZAJC'IN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ"

Trabzonspor'un Zajc için Fenerbahçe’ye bir teklif yapmadığı ancak Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın, Sloven oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Uğur Ertaş ile bir görüşme yaptığı kaydedildi.

Doğan, menajerinden Sloven futbolcunun durumu hakkında bilgi aldı. Ertaş, Zajc’ın ve Fenerbahçe’nin futbolcu hakkında görüşünü Doğan’a iletirken, takım aradıkları bilgisini doğruladı.

28 yaşındaki futbolcu son Slovacko maçında Jorge Jesus’un tafından ilk 11'de görevlendirilmiş, Ümraniyespor maçında ise 64. dakikada oyuna dahil olmuştu.