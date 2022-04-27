Ettore Messina: 'Anadolu Efes, maçı hak etti'
AX Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina, Anadolu Efes mağlubiyetini değerlendirdi. Seride 2-1 geriye düşen İtalyan temsilcisinin başantrenörü Anadolu Efes'in maçı hak ettiğini söyledi.
AX Armani Exchange Milan'da başantrenör Ettore Messina, THY EuroLeague'de Anadolu Efes'e karşı alınan 77-65'lik mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
Messina, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, bugünkü maçı hak ettiler. Momentum bizdeydi ama son saniyelerde çok kötü şutlar kullandık. Efes özellikle Micic gibi oyuncularıyla son saniyede attığı basketlerle maçı yakaladı. Şu an durum 2-1 ama önümüzdeki maça bakacağız. Çok daha iyi bir oyun oynamalıyız, biraz daha yüzdeli şutlar bulmamız gerek. Datome'nin perşembe günü oynayıp oynamayacağıyla ilgili ise çarşamba günkü idmanda bakacağız" diye konuştu.
Serinin dördüncü maçı 28 Nisan Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
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