EURO 1968: Tekrarlanan final İtalya’nın

Yayınlanma: 05.05.2024 - 15:40

Güncelleme: 05.05.2024 - 15:40

Ev sahibi İtalya’nın şampiyon olduğu EURO 68 elemelerinden finallerine kadar birçok ilke ve yeniliğe sahne oldu. Elemelerde grup sistemine geçildi ve sekiz grubun birincisi çeyrek finale çıktı. Çeyrek finali geçenler İtalya’daki final turnuvasına geldi.

SEYİRCİ REKORU: 130711

Elemelerdeki İskoçya-İngiltere maçının 130 bin 711 seyircili rekoru Avrupa Futbol Şampiyonası için hala bir rekordur. Elemeler Johann Cruyff’un ilk milli maçına da sahne oldu. “Sarı Fare” 7 Eylül 1966’da 2-2 sona eren Hollanda-Macaristan maçında bir gol attı. Turnuvanın Avrupa Uluslar Kupası olan adı da bugünkü haline UEFA Avrupa Şampiyonası’na dönüştü.

İTALYA KURAYLA FİNALE

Turnuvanın yarı finalinde SSCB ve İtalya golsüz berabere kaldı. O zamanki formatta penaltı atışları olmadığı için yazı-turayı kazanan İtalya finale çıktı. Bu da Avrupa Şampiyonası’nın galibi kurayla belirlenen tek maçı olarak tarihe geçti.

İkinci yarı finalde Yugoslavya Dragan Dzajic’in 86’daki golüyle Dünya Kupası sahibi İngiltere’yi saf dışı bıraktı.

İtalya ile Yugoslavya arasındaki final 1-1 sona erdi. Statü gereği iki gün sonra yeniden oynanan final, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nın tekrarlanan tek finali olarak tarihe geçti. İtalya ikinci maçı Luigi Riva ve Pietro Anastasi’nin golleriye 2-0 kazanarak ilk şampiyonluğunu elde etti.

Turnuvanın 11’i (4-3-3):

Dino Zoff (İtalya)

Mirsad Fazlagic (Yugoslavya)

Giacinto Facchetti (İtalya)

Albert Shesternev (SSCB)

Bobby Moore (İngiltere)

Ivica Osim (Yugoslavya)

Sandro Mazzola (İtalya)

Angelo Domenghini (İtalya)

Geoff Hurst (İngiltere)

Luigi Riva (İtalya)

Dragan Dzajic (Yugoslavya)