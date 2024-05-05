EURO 1972: Almanya dönemi başlıyor

Yayınlanma: 05.05.2024 - 15:48

Güncelleme: 05.05.2024 - 15:48

Belçika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 1972 Avrupa Şampiyonası Batı Almanya’nın şampiyonluğuyla sonuçlandı. Finallere ilk gelişinde şampiyon olan Batı Almanya, (Almanya ile birlikte) 1972-1996 arasındaki 13 EURO ve Dünya Kupası finalinin 9’unda yer alacaktı.

SERİ PENALTILAR BAŞLAYAMADI

1968 ile aynı formatta oynanan elemelerden gelen (32 takım dörderli 8 grupta lig usulüyle oynadıktan sonra ilk sırayı alan sekiz takım iki ayaklı çeyrek final) dört takımın buluştuğu finallerdeki en önemli yenilik, 1968’de yarı finaldeki kura ve finaldeki tekrar uygulaması yerine uzatmalar sonunda beraberliği bozacak seri penaltıların statüye eklenmesiydi. Ancak uygulanmasına gerek olmadı.

HUZURLARINIZDA BOMBACI!

Gerd Müller’in dublesiyle yarı finalde Belçika’yı 2-1 yenen Batı Almanya, finalde de SSCB’yi 3-0 mağlup etti. Bombacı Müller hem elemelerin (7 gol) hem de finallerin (4 gol) gol kralı olmayı başaran hâlâ tek isim.

Müller 1971-72 sezonunda Bayern formasıyla Bundesliga’da 40 gol atarak finallere gelmişti. Müller, kariyerinde 62 milli maçta 68 gol atarken Bayern formasıyla da 427 Bundesliga maçında 365 kez, Avrupa Kupaları’nda 74 maçta 66 kez ağları sarsarak futbol tarihine geçti.

SÜPER BATI ALMANYA

Batı Almanya, 1972’de öyle bir takımdı ki, Avrupa’da yılın futbolcusu oylamasında ilk üç sırayı sırasıyla Franz Beckenbauer, Gerd Müller ve Gunter Netzer aldı.

Gerd Müller’in 1972 yılında kulüpte ve milli takımında attığı 85 gol, ancak 2012 yılında 91 golle Lionel Messi tarafından kırılacak ve Müller’in Messi için efsane yorumu gelecekti: “Messi’nin sadece tek kusuru var. O da Bayern için oynamamış olması.”

Turnuvanın 11’i (4-3-3):

Evgeni Rudakov (SSCB)

Revaz Dzodzuashvili (SSCB)

Franz Beckenbauer (Batı Almanya)

Paul Breitner (Batı Almanya)

Murtaz Khurtsilava (SSCB)

Uli Hoeness (Batı Almanya)

Günter Netzer (Batı Almanya)

Herbert Wimmer (Batı Almanya)

Raoul Lambert (Belçika)

Jupp Heynckes (Batı Almanya)

Gerd Müller (Batı Almanya)