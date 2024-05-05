EURO 1976: Antonin Panenka'dan tarihe geçen penaltı!

Yugoslavya'da düzenlenen 1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 1976) finalinde Çekoslovakya, Batı Almanya'yı penaltılarda mağlup ederek kupaya uzandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 15:57
EURO 1976: Antonin Panenka'dan tarihe geçen penaltı!
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Yugoslavya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 1976 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda iki yarı final, üçüncülük maçı ve final uzatmalara gitti. Hatta finalin galibini penaltılar belirledi. Batı Almanya 2-0 geriye düştüğü finalde 2-2’yi bulsa da, penaltılarla kaybetti. Çekoslovakya’nın son penaltısını gole çeviren Antonin Panenka’nın vuruşu, futbol literatürüne “Panenka penaltısı” olarak geçti.

İKİ FİNALİSTİ ELEYEREK

Çekoslovakya, zafere ulaşırken 1974 Dünya Kupası’nın finalisti Hollanda’yı yarı finalde ve şampiyonu Batı Almanya’yı finalde devirdi. Yarı finalde 3-1 kaybeden kaybeden Hollanda, Almanya’ya 4-2 mağlup olan ev sahibi Yugoslavya’yı üçüncülük maçında 3-2 yendi.

DOĞU’NUN BECKENBAUERİ

Elemeler yine 4’er takımlı 8 grupta oynandı ve grup liderleri iki ayaklı elemeyle dört finalisti belirledi. Turnuvanın ilk golünü Hollanda’ya atan Çekoslovakla’nın stoperi Anton Ondruš, ikinci golün de sahibiydi, ama onu kendi kalesine yolladı. Çekoslovakya’nın kaptanı olan Ondruš, Doğu Bloku’ndan kaynaklanan “Doğu’nun Beckanbaueri” lakabını aldı.

Çekoslovakya’yı zafere taşıyan teknik direktör Václav Jezek, Sparta Prag’da ünlenmesine karşın takımın temelini Bratislavalılar oluşturdu. 22 kişilik kadronun kaptan Ondruš dahil 7’si Slovan Bratislava futbolcusu idi. Jezek’in yardımcısı da Jozef Vengloš idi.

BU MÜLLER, BAŞKA MÜLLER

Batı Almanya’dan Dieter Müller, dört golle finallerin gol kralı oldu. İlk milli maçı olan yarı finalde Yugoslavya’ya karşı hat-trick yapan Dieter Müller, finalde de bir gol buldu. Milli takım kariyerinde sadece 12 kez forma giydi ve 9 gol kaydetti.

Franz Beckenbauer 100. uluslararası maçı olan finali kazanamadı. Takımın beşinci penaltıcısı olan Kaiser, Panenka’nın vuruşu gol olunca penaltısını atamadı. Batı Almanya ve Almanya, 1976’daki finalden sonra büyük turnuvalarda seri penaltılarda hiç kaybetmedi.

Turnuvanın 11’i (4-4-2):

Ivo Viktor (Çekoslovakya)

Anton Ondruš (Çekoslovakya)

Ján Pivarník (Çekoslovakya)

Ruud Krol (Hollanda)

Franz Beckenbauer (Batı Almanya)

Antonín Panenka (Çekoslovakya)

Jaroslav Pollák (Çekoslovakya)

Rainer Bonhof (Batı Almanya)

Dragan Dzajic (Yugoslavya)

Zdenek Nehoda (Çekoslovakya)

Dieter Müller (Batı Almanya)


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