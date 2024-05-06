EURO 1980: 'Altın Kafa' Hrubesch

İtalya'da düzenlenen 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 1980) finalinde Batı Almanya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 00:05
EURO 1980: 'Altın Kafa' Hrubesch
Abone Ol google-news

İtalya’da düzenlenen 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ilk kez 8 takım ile oynandı. 31 takım elemelerde 7 grupta (4’er takımlı 4 grup ve 5’er takımlı 3 grup) mücadele etti. Ev sahibi İtalya dışında, 7 grup lideri (İngiltere, Hollanda, Çekoslovakya, İspanya, Belçika, Batı Almanya ve Yunanistan) finallere geldi. 11-22 Haziran 1980 arasındaki turnuvada 8 takım iki grupta tek devreli lig usulüyle oynadı. Grup birincileri final, ikincileri üçüncülük maçına çıktı.

ALMANYA VE HRUBESCH DAMGASI

Batı Almanya-Belçika finalinde Panzerler, Horst Hrubesch’in golüyle öne geçti. Belçika René Vandereycken’in penaltısıyla skoru eşitledi. Uzatmalar yaklaşırken Karl-Heinz Rummenigge’nin kornerinde “Altın Kafa” Hrubesch skoru belirledi. Schalke’nin yıldızı Klaus Fischer ayağını kırdığı için kadroya alınan Hrubesch, finale damga vuran isim oldu. 1-1 sona eren üçüncülük maçında Çekoslovakya penaltılarda 9-8 ile güldü. Gol olan 17 penaltı sonrası Fulvio Collovati İtalya adına kaçıran isimdi

DERWALL'İN ZAFERİ

Helmut Schön’ün 8 yıl yardımcılığını yapan Jupp Derwall, Batı Almanya’yı zafere taşıyan teknik adamdı ve dört yıl sonra yolu Türkiye’ye düşecekti. Panzerler’de kupayı kaldıran kaptan Bernard Dietz, 70 golle Bundesliga tarihinin en golcü defans oyuncularındandı. Kariyerinin önemli bölümünü Duisburg’da geçirdi ve toplam 53 kez milli oldu. 1972’de Gerd Müller ve 1976’da Dieter Müller’den sonra 1980’in Gol Kralı yine bir Alman Klaus Allofs oldu.

ALTIN TOP'TA DA ALMANYA

Turnuvanın ilk golünü atıp 1-0’lık Çekoslovakya galibiyetine damga vuran Karl-Heinze Rummenigge, 1980’de Ballon d'Or ödülünü kazandı. İkinci sırayı da takımın orta alandaki beyni Bernd Schuster aldı.

Batı Almanya’nın üst üste 3 EURO finali başarısı hâlâ tekrarlanmadı. Almanlar 1982, 1986 ve 1990 Dünya Kupaları’nda da üst üste üç final oynadı. 

Turnuvanın 11’i (4-4-2):

Dino Zoff (İtalya)

Claudio Gentile (İtalya)

Gaetano Scirea (İtalya)

Karlheinz Förster (Batı Almanya)

Hans-Peter Briegel (Batı Almanya)

Marco Tardelli (İtalya)

Jan Ceulemans (Belçika)

Bernd Schuster (Batı Almanya)

Hansi Müller (Batı Almanya)

Karl-Heinze Rummenigge (Batı Almanya)

Horst Hrubesch (Batı Almanya)


Batı Almanya haberleri Belçika haberleri EURO 1980 haberleri EURO 2024 haberleri

İlgili Haberler

Sezonu kapatmıştı: İsmail Yüksek, EURO 2024'te forma giyebilecek mi?

Sezonu kapatmıştı: İsmail Yüksek, EURO 2024'te forma giyebilecek mi?
Geri sayım sürüyor: EURO 2024'e 50 gün kaldı!

Geri sayım sürüyor: EURO 2024'e 50 gün kaldı!
TFF'den seçim açıklaması: 'EURO 2024'ün bitişi göz önüne alınarak...'

TFF'den seçim açıklaması: 'EURO 2024'ün bitişi göz önüne alınarak...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Uzmanı ‘moda haline geldi’ diyerek uyardı! Kuaförde serum taktırıp acillik olan var

Uzmanı ‘moda haline geldi’ diyerek uyardı! Kuaförde serum taktırıp acillik olan var
Hava tahmini uzmanı açıkladı! Havalar ne zaman ısınacak?

Hava tahmini uzmanı açıkladı! Havalar ne zaman ısınacak?
'Maça çıkmayız' açıklaması yapılmıştı: Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi!

'Maça çıkmayız' açıklaması yapılmıştı: Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi!
Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray!

Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray!
Fenerbahçe Beko - Monaco maçındaki olaylara ceza

Fenerbahçe Beko - Monaco maçındaki olaylara ceza
İnsanların en çok yalnız kaldığı yaşlar belli oldu!

İnsanların en çok yalnız kaldığı yaşlar belli oldu!
Kurtlar Vadisini anlatmıştı: Bahadır Özdener'den Sharon Stone'a yanıt

Kurtlar Vadisini anlatmıştı: Bahadır Özdener'den Sharon Stone'a yanıt
TFF’den seçim tarihi için yeni açıklama!

TFF’den seçim tarihi için yeni açıklama!