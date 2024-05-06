EURO 1980: 'Altın Kafa' Hrubesch

Yayınlanma: 06.05.2024 - 00:05

Güncelleme: 06.05.2024 - 00:05

İtalya’da düzenlenen 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ilk kez 8 takım ile oynandı. 31 takım elemelerde 7 grupta (4’er takımlı 4 grup ve 5’er takımlı 3 grup) mücadele etti. Ev sahibi İtalya dışında, 7 grup lideri (İngiltere, Hollanda, Çekoslovakya, İspanya, Belçika, Batı Almanya ve Yunanistan) finallere geldi. 11-22 Haziran 1980 arasındaki turnuvada 8 takım iki grupta tek devreli lig usulüyle oynadı. Grup birincileri final, ikincileri üçüncülük maçına çıktı.

ALMANYA VE HRUBESCH DAMGASI

Batı Almanya-Belçika finalinde Panzerler, Horst Hrubesch’in golüyle öne geçti. Belçika René Vandereycken’in penaltısıyla skoru eşitledi. Uzatmalar yaklaşırken Karl-Heinz Rummenigge’nin kornerinde “Altın Kafa” Hrubesch skoru belirledi. Schalke’nin yıldızı Klaus Fischer ayağını kırdığı için kadroya alınan Hrubesch, finale damga vuran isim oldu. 1-1 sona eren üçüncülük maçında Çekoslovakya penaltılarda 9-8 ile güldü. Gol olan 17 penaltı sonrası Fulvio Collovati İtalya adına kaçıran isimdi

DERWALL'İN ZAFERİ

Helmut Schön’ün 8 yıl yardımcılığını yapan Jupp Derwall, Batı Almanya’yı zafere taşıyan teknik adamdı ve dört yıl sonra yolu Türkiye’ye düşecekti. Panzerler’de kupayı kaldıran kaptan Bernard Dietz, 70 golle Bundesliga tarihinin en golcü defans oyuncularındandı. Kariyerinin önemli bölümünü Duisburg’da geçirdi ve toplam 53 kez milli oldu. 1972’de Gerd Müller ve 1976’da Dieter Müller’den sonra 1980’in Gol Kralı yine bir Alman Klaus Allofs oldu.

ALTIN TOP'TA DA ALMANYA

Turnuvanın ilk golünü atıp 1-0’lık Çekoslovakya galibiyetine damga vuran Karl-Heinze Rummenigge, 1980’de Ballon d'Or ödülünü kazandı. İkinci sırayı da takımın orta alandaki beyni Bernd Schuster aldı.

Batı Almanya’nın üst üste 3 EURO finali başarısı hâlâ tekrarlanmadı. Almanlar 1982, 1986 ve 1990 Dünya Kupaları’nda da üst üste üç final oynadı.

Turnuvanın 11’i (4-4-2):

Dino Zoff (İtalya)

Claudio Gentile (İtalya)

Gaetano Scirea (İtalya)

Karlheinz Förster (Batı Almanya)

Hans-Peter Briegel (Batı Almanya)

Marco Tardelli (İtalya)

Jan Ceulemans (Belçika)

Bernd Schuster (Batı Almanya)

Hansi Müller (Batı Almanya)

Karl-Heinze Rummenigge (Batı Almanya)

Horst Hrubesch (Batı Almanya)