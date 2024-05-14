EURO 1984: Muhteşem Platini

EURO 84, organizasyon 4 takımın üzerine çıktıktan sonra ev sahibinin kazandığı tek Avrupa Futbol Şampiyonası... Sonrasında 5 ev sahibi yarı final ve sadece Portekiz final görecek, ama kazanan olmayacaktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 17:05
EURO 1984: Muhteşem Platini
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Fransa’nın turnuvada 5 maçtaki 13 golünün 9’u kaptanı Michel Platini’den geldi. 9 gollü Gol Krallığı rekoru hala kırılamadı. Bugüne kadar 6 golün üzerine çıkan olmadı.

PLATİNİ 5 MAÇTA DA ATTI

Platini, Fransa’nın ilk sınavında Danimarka karşısında maçın tek golünü attıktan sonra Belçika ve Yugoslavya maçlarında hat-trick yaptı. Yarı finalde Portekiz ve finalde İspanya’ya attığı birer golle de turnuvada hiçbir maçı boş geçmemiş oldu. Platini 1984’te Juventus ile İtalya Ligi’ni ve Kupa Galipleri Kupası’nı da kazandı.

FRANSA’NIN İLK ZAFERİ

1984 takvim yılında çıktığı 12 milli maçı da kazanan Fransa, Parc des Princes’te İspanya’yı Platini ve Bellone’un golleriyle 2-0 yenip kupayı aldığında, bu Fransa’nın sadece futbolda değil, takım sporlarında ilk büyük zaferi oldu. Fransa’nın 1976’dan 1984’e kadar teknik direktörlüğünü yapan Hidalgo’nun orta alanda dört yetenekli ismi bir arada görevlendirerek ortaya koyduğu futbol anlayışı turnuvaya damga vurdu.

İSPANYA’DAN TARİHİ SKOR

Elemeler formatı 1980 ile aynıydı. Ama 8 takımlı final organizasyonu farklıydı. Gruplarında ilk iki sırayı alanlar yarı finalde çapraz eşleşti ve üçüncülük maçı kaldırıldı. Finalde Fransa’ya kaybeden İspanya’nın averajla gruptan çıkmasını sağlayan 12-1’lik Malta galibiyeti, elemelerde bir takımın iki haneli skora ulaştığı ilk maç oldu.

Turnuvanın 11’i (4-5-1):

Harald Schumacher (Batı Almanya)

Morten Olsen (Danimarka)

João Pinto (Portekiz)

Andreas Brehme (Batı Almanya)

Karlheinz Förster (Batı Almanya)

Frank Arnesen (Danimarka)

Alain Giresse (Fransa)

Jean Tigana (Fransa)

Michel Platini (Fransa)

Fernando Chalana (Portekiz)

Rudi Völler (Batı Almanya)


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