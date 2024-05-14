EURO 1988: Portakal zamanı

Almanya’da düzenlenen 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası, Hollanda’nın ilk zaferine sahne oldu. Portakallar, grupta ilk maçta 1-0 yenildikleri SSCB’yi finalde Ruud Gullit ve Marco Van Basten’in golleriyle 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 17:08
EURO 1988: Portakal zamanı
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Hollanda Teknik Direktörü Rinus Michels’in elemelerin 9 golle en golcü ismi olan John Bosman’ı oynattığı ilk maçta Van Basten’i kulübede tutması çok tartışıldı. Futbolcuların teknik heyetten talebiyle sonraki maçta 11’e girdiği iddia edilen Marco Van Basten, İngiltere’ye karşı hat-trick yaptı. Yarı finalde Almanya karşısında galibiyeti getirdi. Ama en güzel golünü finale sakladı. Ceza alanının sağ çaprazından topun gelişine vurduğu voleyle Dasaev gibi bir devi avladı.

25 YAŞINDA KUPAYI KALDIRDI

Ruud Gullit, 25 yaşında Hollanda’nın kaptanı olarak ilk uluslararası büyük kupasını kaldırmayı başardı. Gullit ve Van Basten, turnuvaya Milan ile İtalya Ligi’ni kazanarak geldiler. Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle ve Gerald Vanenburg da PSV ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazanmış olarak...

İTALYA’YA SSCB ŞOKU

Münih’teki finali 2-0 kaybeden SSCB, üç Avrupa Şampiyonası finali kaybeden tek takım oldu. Favorilerden İtalya, sadece iki ay önce özel maçta 4-1 yendiği SSCB’ye yarı finalde 2-0 kaybederek şaşırttı.

HOLLANDA’DA BÜYÜK COŞKU

Hollanda’nın yarı finaldeki Batı Almanya galibiyeti 1956’dan beri komşuya ve ezeli rakibe karşı alınmış ilk galibiyet olarak ülkede şampiyonluk kadar coşku yarattı. Bu maçtan sonraki kutlamalara katılımın 2. Dünya Savaşı’nın sona erişindeki kutlamalardan fazla olduğu öne sürüldü.

Turnuvanın 11’i (4-3-3):

Hans van Breukelen (Hollanda)

Giuseppe Bergomi (İtalya)

Paolo Maldini (İtalya)

Ronald Koeman (Hollanda)

Frank Rijkaard (Hollanda)

Giuseppe Giannini (İtalya)

Jan Wouters (Hollanda)

Lothar Matthäus (Batı Almanya)

Gianluca Vialli (İtalya)

Ruud Gullit (Hollanda)

Marco van Basten (Hollanda)


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