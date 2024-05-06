EURO 1996: Türkiye ilk kez turnuvaya katıldı

Yayınlanma: 06.05.2024 - 00:20

Güncelleme: 06.05.2024 - 00:20

Türkiye için 1996 İngiltere farklı anlamlar taşır. Fatih Terim önderliğindeki milli takım, 16 takımlı düzenlenen bu ilk turnuvada finallerde boy gösterme hakkı kazanmıştı. 4'erli 4 grup halinde başlayan maceranın final de dahil olmak üzere sürpriz takımları vardı ama kupa almayı klasikleştirmiş Almanya, 1992'de finalde kaybettiği kupa için bu kez çok kararlıydı. Hırvatistan, Portekiz ve son şampiyon Danimarka ile D Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılar için turnuva büyük hayal kırıklığı ile sona erdi. Bu ilk deneyimde gol dahi atamadan, 0 puanla grup sonuncusu olarak eve döndük.

İTALYA GRUPTA ELENDİ

C Grubu'nda Almanya; Çekya, İtalya ve Rusya gibi sıkı takımlarla mücadele etmesine rağmen lider olarak üst tura çıktı. İtalya, 3. sırada kalırken, ikincilikte tutunabilen Çekya turnuvanın ilk sürprizini gerçekleştirdi. A Grubu'nda İngiltere ve Hollanda, B Grubu'nda ise Fransa ve İspanya, son 8'e kalan takımlardı.

Çeyrek final, ikisi penaltılara kadar giden 4 kıran kırana eşleşme ile geçti. Çekya, tek golle Portekiz'i devirip yarı final bileti alırken, Almanya; Yugoslavya savaşı sonrası futbolda en güçlü ülke kalarak varolan Hırvatistan'la kozlarını paylaştı. Panzerler hayli zorlansa da 2-1 galip gelerek son 4'e yükseldi.

PENALTILAR, PENALTILAR

İspanya - İngiltere; Fransa - Hollanda kapışmaları penaltı vuruşlarına kadar gitti. Şansı daha çok yanında olan, oyuncularının ayağı daha az titreyen, kalecileri üç direk arasında daha güvenle duran İngiltere ile Fransa yarı finalin diğer takımları oldu.

Son 4'te, Almanya, İngiltere ve Fransa arasında en zayıf halka olarak gözüken Çekya, en büyük sürprizini gerçekleştirdi. Old Trafford'da oynanan karşılaşmada Horozlar'a kafa tutan Çekya; 90 dakika, uzatmalar ve penaltı vuruşları sonunda 6-5 ile final biletini alarak Wembley'deki finalde oynamaya hak kazandı.

ALMAN KULESİ BİERHOFF

Ev sahibi İngiltere'ye karşı hayli zorlansa da tecrübeli ayaklarının klas vuruşlarıyla penaltıda üstünlük sağlayan Almanya, 7-6 biten eşleşmenin sonunda Çekya ile rakip oldu.

Final tüm turnuvada futbolseverlerin defalarca tanık olduğu gibi çok zorlu bir mücadele şeklinde geçti. Patrik Berger'in penaltı golüyle öne geçip kupa hayali görmeye başlayan Çekya, uzun süre Panzer taarruzuna direnebildi. 73'te Alman kulesi Oliver Bierhoff'un kafa golü bu rüyayı sekteye uğratsa da altın çocuk Poborsky önderliğindeki Çekler 90 dakikayı 1-1'lik eşitlikle tamamlayabildi.

ALTIN KAFA - ALTIN GOL

O yıllarda uygulamaya giren 'Altın gol', atan takımı zafere ulaştıracağı için uzatma dakikaları büyük stresle başladı. Wembleyde'de yüksek gerilimin çok uzun sürmesine izin vermeyecek klas ayaklar Almanlar'daydı. Jurgen Klinsmann'ın asisti, Bierhoff'un ağları bulan ikinci vuruşu Almanya'ya bir Avrupa Şampiyonluğu zaferi daha getirdi.

GOL KRALI SHEARER

Ev sahibi ekipten Alan Shearer'in 5 golle krallıkta ilk sırada yer aldığı turnuvada Hırvat santrfor Davor Suker iz bırakan bir performansla 4 gol atmayı başardı.