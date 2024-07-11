EURO 2024 finalini yönetecek hakem belli oldu!

İspanya ile İngiltere arasında oynanacak EURO 2024 final maçında Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 13:33
EURO 2024 finalini yönetecek hakem belli oldu!
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İspanya ile İngiltere arasında oynanacak EURO 2024 final maçının hakemi açıklandı.

İki takımın karşı karşıya geleceği maçta François Letexier düdük çalacak.

Fransız hakem, Türkiye-Hollanda maçında VAR koltuğunda görev yapmıştı.

İspanya ve İngiltere'nin karşı karşıya geleceği maç 14 Temmuz Pazar Günü saat 22.00'de oynanacak.


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