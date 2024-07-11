EURO 2024 finalini yönetecek hakem belli oldu!
İspanya ile İngiltere arasında oynanacak EURO 2024 final maçında Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.
İspanya ile İngiltere arasında oynanacak EURO 2024 final maçının hakemi açıklandı.
İki takımın karşı karşıya geleceği maçta François Letexier düdük çalacak.
Fransız hakem, Türkiye-Hollanda maçında VAR koltuğunda görev yapmıştı.
İspanya ve İngiltere'nin karşı karşıya geleceği maç 14 Temmuz Pazar Günü saat 22.00'de oynanacak.
François Letexier haberleri hakem haberleri EURO 2024 haberleri İspanya haberleri ingiltere haberleri
Spor Haberleri
- Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstürü belli oldu!
- Seçime 1 hafta kala... TFF başkan adaylığından çekildi!
- UEFA'dan Srebrenitsa anmasına yasak!
- Beşiktaş, Immobile transferinde son aşamada!
- Bodrum FK artık Sipay Bodrum FK!
- Lugano - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!
- EURO 2024 finalini yönetecek hakem belli oldu!
- İş Bankası’ndan isim sponsorluğu için iş birliği
- Fenerbahçe'den Edin Dzeko açıklaması!
- Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e tebrik mesajı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kendinize gelin, iktidarı kaybedeceğiz'
- Fethiye’de dönen dalavere
- Sedat Peker’in uyardığı şirket
- Polat çifti için istenen ceza belli oldu
- ‘Hepinizin tuzu kuru’
- Ünlü isim, Gülben Ergen'i yerden yere vurdu: 'Korkunç!'
- En sadık 4 burç
- AKP'den 'beklemeyin' yanıtı!
- Saat verdiler: İstanbul’a gök gürültülü sağanak geliyor!
- MHP eriyor, CHP birinci parti!