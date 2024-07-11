Van Dijk'tan maçın hakemine tepki!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 09:15

Güncelleme: 11.07.2024 - 09:15

EURO 2024'e veda eden Hollanda'da takım kaptanı Virgil van Dijk, İngiltere maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduğunu dile getiren Van Dijk, "Burada olmak zorundayım ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu çok acı verici" dedi.

'HEMEN İÇERİ KOŞTU'

Maçın hakemini eleştiren yıldız isim, "Maçın bitiş düdüğü sonrası hakem hemen içeri koştu, bu çok şey anlatıyor." yorumunu yaptı.