EURO 2024 Futbol Şampiyonası'nın logosu tanıtıldı

2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'in logosu tanıtıldı.

UEFA'nın logoyu tanıtırken kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Turnuvanın marka kimliği bu akşam 20:24CEST'de Almanya'nın Berlin kentindeki Olympiastadion'da açıklandı. Herkesin hoş karşılandığı ve çeşitliliğin kutlandığı bir "EURO"nun tanıtımını yapıyoruz. Renklerinizi getirin!"

?? Introducing… #EURO2024!



?? The brand identity for the tournament was unveiled at 20:24CEST this evening at the Olympiastadion in Berlin, Germany. It promotes a EURO where everyone feels welcome and diversity is celebrated. Bring your colours! pic.twitter.com/Aqq0GrBIl3