EURO 2024 Futbol Şampiyonası'nın logosu tanıtıldı
2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'in logosu tanıtıldı.
2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'in logosu tanıtıldı.
UEFA'nın logoyu tanıtırken kullandığı ifadeler şu şekilde:
"Turnuvanın marka kimliği bu akşam 20:24CEST'de Almanya'nın Berlin kentindeki Olympiastadion'da açıklandı. Herkesin hoş karşılandığı ve çeşitliliğin kutlandığı bir "EURO"nun tanıtımını yapıyoruz. Renklerinizi getirin!"
?? Introducing… #EURO2024!— UEFA (@UEFA) October 5, 2021
?? The brand identity for the tournament was unveiled at 20:24CEST this evening at the Olympiastadion in Berlin, Germany. It promotes a EURO where everyone feels welcome and diversity is celebrated. Bring your colours! pic.twitter.com/Aqq0GrBIl3
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