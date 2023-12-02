EURO 2024 kura çekiminde garip anlar: Yayında 'Ahlayan kadın sesi' açıldı!
A Milli Futbol Takımı'nın rakiplerinin belli olacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kura çekiminde yayına yansıyan sesler dikkat çekti.
A Milli Futbol Takımı'nın rakiplerinin belli olacağı EURO 2024 kura çekiminde ilginç bir an yaşandı.
TRT Spor'da yayımlanan kura çekimi sırasında bir kadının garip sesleri yayına yansıdı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sesin kesilmesinin ardından TRT spikeri, "Gürültüyü durdurabildik" ifadelerini kullandı.
Kura çekimi sırasında yayına yansıyan sesler sosyal medyada da gündem oldu.
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