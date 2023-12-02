Son Dakika: A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki rakipleri belli oldu!

Yayınlanma: 02.12.2023 - 20:50

Güncelleme: 02.12.2023 - 21:03

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da düzenlendi. A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katıldı. 24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

EURO 2024 grupları şu şekilde:

A GRUBU: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B GRUBU: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C GRUBU: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D GRUBU: Hollanda, Avusturya, Fransa, Play-off kazananı (Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya)

E GRUBU: Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off kazananı (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)

F GRUBU: Portekiz, TÜRKİYE, Çekya, Play-off kazananı (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan Lüksemburg)

DİĞER 3 TAKIM PLAY-OFF'TA BELLİ OLACAK

Kuralara, 21 takım katıldı. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.