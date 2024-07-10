Yayınlanma: 10.07.2024 - 17:00

Güncelleme: 10.07.2024 - 17:00

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final tamamlanırken yarı final ve final mücadelesi ile "EURO 2024 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, EURO 2024 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

EURO 2024 NE ZAMAN BİTİYOR?

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final karşılaşmaları 5-6 Temmuz tarihinde tamamlandı. Yarı finalistlerin belli olmasının ardından 9-10 Temmuz’da maçlar tamamlanacak.

İSPANYA - FRANSA KARŞI KARŞIYA

EURO 2024 yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Adını finale yazdıracak takım belli oldu.

İLK FİNALİST İSPANYA

EURO 2024 yarı final mücadelesinde İspanya, Fransa'yı 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

FİNAL TARİHİ AÇIKLANDI

EURO 2024'ün finali ise Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı’nda 14 Temmuz'da oynanacak.