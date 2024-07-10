EURO 2024 performansıyla göz doldurmuştu: Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu kararı!

Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:04

Güncelleme: 10.07.2024 - 10:04

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) gösterdiği başarılı performansla alkışlanan Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu, Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı lacivertliler turnuva öncesi 25 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmediği Ferdi'nin bonservis bedelini yükseltti ve 35 milyon Euro'ya çıkarttı.

'ARTIK TUTAMAYIZ' DEMİŞTİ'

Başkan Ali Koç sezon ortasında 24 yaşındaki yıldızı için "Ferdi'yi artık elimizde tutamayız" açıklaması ile dikkat çekmişti.

Ancak takımın başına Mourinho'nun gelişi, kadronun korunma isteği ve milli futbolcunun EURO 2024'te ortaya koyduğu başarılı performans işin rengini değiştirdi.

Alman kulübü Borussia Dortmund, başarılı sol beki çok istemesine rağmen fiyatı yüksek bularak görüşmeden çekildi.

İngiliz devi Manchester United ise pazarlık şansını sonuna kadar kullanıp Ferdi'yi renklerine bağlamak istiyor.