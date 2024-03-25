EURO 2024 öncesi: Almanya'dan Julian Nagelsmann kararı!
Almanya Futbol Federasyonu'nun, Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann ile yeni sözleşme imzalamak istediği kaydedildi.
Alman Milli Takımı'ndaki geleceği merak edilen Julian Nagelsmann için sıcak bir gelişme yaşandı.
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Neuendorf, bir açıklama yaparak, Nagelsmann ile yeni sözleşme için kısa süre içinde ortak noktaya varmak istediklerini söyledi.
Neuendorf yaptığı açıklamada, "Birbirimizle konuşmak zorundayız. Kısa sürede bir sonuca ulaşacağımızdan çok eminim. Nagelsmann, EURO 2024'ten önce bir çözüm bulmak istiyor ve biz de onun bu isteğine saygı duyacağız" dedi.
NAGELSMANN'DAN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI
Tecrübeli teknik direktör de, yeni sözleşme konusunda bir açıklama yaparak, "Bu biraz da teklife bağlı. Genel olarak konuşursak, başrol oyuncuları teknik ekipten memnun olduğunda elbette mutlu oluyorum. Bu imkansız değil ama kesin de değil. Odak noktamız EURO 2024'' ifadelerini kullandı.
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